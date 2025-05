Schmerzmedizin in Winnenden Rems-Murr-Klinik: Neue 17-Tage-Therapie gegen chronische Schmerzen 

Chronische Schmerzen treiben viele Menschen in Isolation und Verzweiflung. Die Rems-Murr-Kliniken wecken in Winnenden neue Hoffnung: Eine interdisziplinäre Schmerztherapie soll Betroffene in nur 17 Tagen zurück ins Leben holen.