Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior kündigt eine neue Version des Kult-Werbespots mit dem Affen an. Nächste Woche soll es soweit sein. Wieder vor der Tagesschau?

Charly gehört zu Trigema wie s’Fritzle zum VfB. Der Affe ist seit Jahrzehnten Teil der DNA des schwäbischen Textilunternehmens: Bereits in den 1990er Jahren warb die Firma aus Burladingen mit seinem tierischen Maskottchen. Damals noch mit einem echten Schimpansen vor der Kamera: Hemd, Krawatte und Brille durften dabei nicht fehlen.

Und durch die Kaubewegungen mit Nüssen im Mund wirkte es, als würde das Tier tatsächlich sprechen. Nur noch die passende Tonspur unterlegen – und fertig war der Werbespot, der schnell bundesweite Bekanntheit erlangte.

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp war mit Affe Charly zu sehen

Anfangs erfolgte die Ausstrahlung samstags vor der ARD-Sportschau, ab 1992 dann zur besten Sendezeit kurz vor der Tagesschau. Dreimal war der Clip mit einem echten Schimpansen gedreht worden, im Jahr 1990, 2005 und 2012. Im Laufe der Zeit aber erntete Trigema für seine Spots immer mehr Kritik von Tierschützern – und ersetzte die Affen durch eine 3D-Animation.

„Damit bleibt unser Maskottchen Charly erhalten, und wir kommen all den Tierschützern entgegen, die Filme mit lebenden Affen für Tierquälerei halten“, erklärte Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Jahr 2016. Jener war immer wieder zusammen mit Charly auf dem Bildschirm zu sehen – bis zum vergangenen Jahr.

Trigema-Werbespot am 15.10. um 19.59 Uhr vor der Tagesschau

Denn zum Jahreswechsel 2023/24 übernahmen Grupps Kinder Wolfgang Grupp junior und Bonita die Geschäftsführung – und die beiden haben sich etwas Neues überlegt: Bereits 2024 wurde Charly in einem Trigema-Werbespot vom langjährigen Tagesschau-Sprecher Jan Hofer als „Fashion-Influencer“ in Form eines KI-generierten Affens im Hoodie vorgestellt. Jetzt kündigt Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior einen neuen Werbespot für diese Woche an, wie der „Schwarzwälder Bote“ kürzlich berichtete. Auf Nachfrage bei Trigema teilt Unternehmensprecherin Nicole Haderer mit: „Der neue TV-Spot wird am 15. Oktober um 19:59 Uhr zum ersten Mal ausgestrahlt.“ Weitere Details werden noch nicht verraten.

Trigema-Umfrage zu Affe Charly

Doch in den sozialen Medien erhöht das Textil-Unternehmen bereits die Spannung: Mit KI-Bildern des „neuen“ Charlys, mit anteasernden Texten („Haltet die Augen offen, in den kommenden Tagen folgt der große Reveal“), ja sogar eine Umfrage unter den Trigema-Mitarbeitern startete das Social-Media-Team.

„Ich bin totaler Fan von unserem Influencer, weil wir ihm endlich unsere eigene Kleidung anziehen können“, sagt etwa Trigema-Co-Chefin Bonita Grupp. „Ja, Charly“, sagt ein Mitarbeiter, der sei eine „echte Trigema-Ikone“.