Eine Ära geht zu Ende: Die Toten Hosen verabschieden sich mit dem Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ und gehen noch mal auf Tour. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft.
02.03.2026 - 12:14 Uhr
Neun Jahre nach „Laune der Natur“ melden sich Die Toten Hosen mit einer Nachricht zurück, die Fans gleichermaßen begeistert und melancholisch stimmt: „Trink aus, wir müssen gehen!“ wird das letzte reguläre Studioalbum der Düsseldorfer Punkrock-Legenden sein. Es erscheint am 29. Mai. Damit schließt die Band, die 1982 gegründet wurde und somit bald ihr 45-jähriges Bestehen feiert, einen Kreis. Bei der Abschiedstour treten Die Toten Hosen dann am 13. Juni auf dem Cannstatter Wasen auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.