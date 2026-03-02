Eine Ära geht zu Ende: Die Toten Hosen verabschieden sich mit dem Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ und gehen noch mal auf Tour. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft.

Neun Jahre nach „Laune der Natur“ melden sich Die Toten Hosen mit einer Nachricht zurück, die Fans gleichermaßen begeistert und melancholisch stimmt: „Trink aus, wir müssen gehen!“ wird das letzte reguläre Studioalbum der Düsseldorfer Punkrock-Legenden sein. Es erscheint am 29. Mai. Damit schließt die Band, die 1982 gegründet wurde und somit bald ihr 45-jähriges Bestehen feiert, einen Kreis. Bei der Abschiedstour treten Die Toten Hosen dann am 13. Juni auf dem Cannstatter Wasen auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

So sieht das Cover des letzten Albums der Toten Hosen aus Foto: JKP/Andreas Gursky Bonusalbum mit Coversongs Frontmann Campino schildert in einer Pressemitteilung den Entstehungsprozess des neuen Werks mit typischer Hosen-Manier: „Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß.“ Als Geschenk für sich und ihre Anhänger haben Die Toten Hosen zusätzlich das Bonusalbum „Alles muss raus!“ eingespielt. Es enthält 25 Coversongs, die gemeinsam mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen entstanden sind, die der Band wichtig oder ans Herz gewachsen sind.

Abschiedstour: Tickets und Termine

Neben dem neuen Album steht eine ausgedehnte Tournee in den Jahren 2026 und 2027 an. Viele Termine, wie der in Stuttgart, sind schon ausverkauft. Die Band bietet auf allen Tourstationen ermäßigte Sozialtickets für 19,90 Euro (beziehungsweise 25 CHF in der Schweiz) an, um möglichst vielen Fans den Konzertbesuch zu ermöglichen.

„Trink aus! Wir müssen gehen“-Tour

07.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT

08.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal - AUSVERKAUFT

13.06.26 DE-Stuttgart - Cannstatter Wasen - AUSVERKAUFT

20.06.26 CH-Zürich - Stadion Letzigrund - AUSVERKAUFT

27.06.26 DE-Frankfurt - Deutsche Bank Park - AUSVERKAUFT

03.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

04.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

08.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT

09.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz - AUSVERKAUFT

11.07.26 DE-Berlin - Olympiastadion Berlin - AUSVERKAUFT

17.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT

18.07.26 DE-Köln - RheinEnergieSTADION - AUSVERKAUFT

25.07.26 DE-Freiburg - Messeplatz - AUSVERKAUFT

14.08.26 DE-Bremen - Bürgerweide - AUSVERKAUFT

15.08.26 DE-Hannover - Messe - AUSVERKAUFT

21.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT

22.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee - AUSVERKAUFT

27.08.26 DE-Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld - AUSVERKAUFT

29.08.26 DE-Dresden - Rinne - AUSVERKAUFT

02.09.26 DE-Münster - Open Air Halle Münsterland - AUSVERKAUFT

05.09.26 DE-Minden - Weserufer / Kanzlers Weide - AUSVERKAUFT

09.09.26 DE-Bayreuth - Volksfestplatz

12.09.26 AT-Wien - Ernst-Happel-Stadion - AUSVERKAUFT

12.06.27 DE-Nürnberg - Max-Morlock-Stadion

17.06.27 DE-Mannheim - Maimarktgelände

19.06.27 CH-Bern - Stadion Wankdorf

23.06.27 AT-Graz - Messe Graz - Open Air

26.06.27 DE-Leipzig - Festwiese

03.07.27 DE-Braunschweig - Eintracht-Stadion

07.07.27 DE-Konstanz - Bodensee Stadion

10.07.27 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena - AUSVERKAUFT

Weitere Informationen finden sich auf www.dth.de.