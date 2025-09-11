Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim gewinnen kein eigenes Wasser. Im Krisenfall würde es aber dennoch nicht zu einem Versorgungsengpass kommen.
11.09.2025 - 11:00 Uhr
Deutschland zählt zu den Ländern mit dem besten Leitungswasser der Welt. Und auch für Ludwigsburg gilt: Das Wasser, das aus dem Hahn fließt, können Menschen unbedenklich trinken. Verantwortlich hierfür sind die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit Christian Schneider als Vorsitzendem der Geschäftsführung, mit Johannes Rager als Geschäftsführer und OB Matthias Knecht, der dem Aufsichtsrat vorsteht.