Große Demos am Samstag Wer sind die neuen rechten Gruppen, die jetzt in Stuttgart aufmarschieren?

Am Samstag sind große Demos in der Stuttgarter Innenstadt angemeldet. Die eine, organisiert von Gruppen vom Rand der „Querdenken“-Bewegung, zieht offenbar rechtsextremistische und neonazistische Gruppen an. Was steckt dahinter?