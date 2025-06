Spannende Abenteuer erleben und gleichzeitig die Seele baumeln lassen? Dafür ist der Erlebnispark Tripsdrill das ideale Ziel. Über 100 originelle Attraktionen im Erlebnispark, mehr als 60 verschiedene Tierarten im Wildparadies und das Natur-Resort garantieren unvergessliche Erlebnisse. Aufgrund des vielfältigen und originellen Angebots wurde Tripsdrill schon zum neunten Mal mit dem European Star Award als bester Erlebnispark Europas mit unter einer Million Besucher ausgezeichnet. Zudem sicherte sich Tripsdrill dieses Jahr beim Parkscout Publikums Award Platz Eins in der Kategorie „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Achterbahn und Rafting: Fahrspaß im Erlebnispark

Von Achterbahnen über Wasserfahrten bis hin zu Familienattraktionen – im Erlebnispark Tripsdrill findet jede Generation etwas Passendes. Die beiden preisgekrönten Achterbahnen „Volldampf“ und „Hals-über-Kopf“, deren Streckenverlauf sich mehrfach kreuzt, lassen den Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen. Für eine kleine Abkühlung sorgen das Waschzuber-Rafting und die Badewannen-Fahrt zum Jungbrunnen. Mit der neuen Riesenschaukel „Wilde Gautsche“, die im Stil eines historischen Verladekrans gestaltet ist, schwingen sich Klein und Groß bis auf zwölf Meter Höhe. Im Laufe der Saison können sich die Besucher über eine feucht-fröhliche Neuheit freuen. Die Kleinsten können sich in der Spielewelt „Sägewerk“, einem der größten Abenteuerspielplätze in Süddeutschland, so richtig austoben. Bei jedem Wetter gut aufgehoben ist man im Indoor-Spielebereich „Gaudi-Viertel“ mit zahlreichen Spielmöglichkeiten.

Tierisches Vergnügen im Wildparadies

Im Eintritt für den Erlebnispark ist auch das Wildparadies Tripsdrill mit über 60 verschiedenen Tierarten enthalten. Die moderierten Fütterungen bei Wolf, Luchs, Bär und Wildkatze (immer um 14.30 Uhr) sowie bei den Fischottern (immer um 13.45 Uhr) zeigen die Tiere in Aktion. Die rasanten Flugmanöver der Greifvögel gibt es bei den Flugvorführungen (11.30 Uhr und 15.30 Uhr) auf der Falknertribüne zu bestaunen. Alle Programmpunkte sind täglich, von Samstag bis Donnerstag, freitags nur an Brücken- oder Feiertagen geboten. Der Murmel-Spaß bringt bei allen das Vergnügen so richtig ins Rollen. An verschiedenen Stationen können Klein und Groß bei einer großen Murmelbahn ihr Geschick unter Beweis stellen. Noch mehr Naturerlebnis bieten der Walderlebnis-, Barfußpfad und Abenteuerspielplatz.

Übernachtung im Baumhaus: Erholung im Natur-Resort

Wer sich nach einem erlebnisreichen Tag erholen möchte, ist im Natur-Resort Tripsdrill genau richtig. Die 48 Baumhäuser sind mit Flachbildfernseher, Kaffeepadmaschine und Kühlfach sowie einem eigenen Sanitärbereich mit Dusche und WC perfekt ausgestattet. Ähnlich gemütlich sind die 20 Schäferwagen, die über Kaffeepadmaschine, Kühlfach, Waschbecken, TV, Heizung und Ventilator verfügen. Das thematisierte Badehaus ist nur einen Katzensprung entfernt. WLAN ist sowohl in den Baumhäusern als auch in den Schäferwagen kostenfrei verfügbar. Bei den Übernachtungen sind der Besuch im Wildparadies an allen Aufenthaltstagen und ein reichhaltiges Frühstück in der Wildsau-Schenke inklusive.

Preise und Öffnungszeiten

Der Erlebnispark Tripsdrill hat bis zum 2. November 2025 täglich geöffnet. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreise (die günstigsten Tarife sind immer online verfügbar) gibt es auf der Webseite des Erlebnispark Tripsdrill. Das Parken ist in Tripsdrill kostenlos – zirka 4000 Plätze stehen Gästen des Erlebnispark und Wildparadies zur Verfügung.