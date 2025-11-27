Der Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg baut eine neue Attraktion für die ganze Familie. „Luftikus“ soll seine Premiere im März feiern.

Grünes Licht für den Bauantrag von zwei neuen Attraktionen hatte Tripsdrill vom Gemeinderat in Cleebronn bereits im Hochsommer bekommen. Die Macher des Freizeitparks hielten sich aber lange bedeckt, was genau unter den Arbeitstiteln „Zeppelin“ und „Turm“ zu verstehen ist. Nun ist die Katze zumindest in einem Fall aus dem Sack: Der „Zeppelin“ wird offiziell den Namen „Luftikus“ tragen und ein Fahrgeschäft für die ganze Familie sein.

 

Auf einer Illustration kann man erkennen, dass die Besucher in Gondeln einsteigen können, um sich dann „auf einen abenteuerlichen und rasanten Rundflug“ zu begeben, wie Tripsdrill verkündet. Finden werden Gäste das Fahrgeschäft auf Tuchfühlung zur spektakulären Achterbahn Karacho.

Wann man sich das erste Mal anschnallen kann, steht auch schon fest. Zum Pre-Opening Wochenende am 21. und 22. März 2026 soll der einem Zeppelin nachempfundene „Luftikus“ bereits abheben. Ab 28. März soll das Fahrgeschäft „täglich in den regulären Flugbetrieb gehen und das Angebot des Erlebnisparks pünktlich zum Saisonbeginn erweitern“, teilt Tripsdrill mit.