Das gab es noch nie: 6 Weingüter aus dem Remstal holen 9 Auszeichnungen beim Vinum-Rotweinpreis. Darunter 4 erste Plätze sowie den Sieg in der Kategorie „Rotwein des Jahres“.
23.10.2025 - 16:02 Uhr
Blind verkostet und für hervorragend befunden: Beim Deutschen Rotweinpreis 2025 haben die Winzerinnen und Winzer aus dem Remstal einen historischen Erfolg gefeiert. In den zehn Wettbewerbskategorien landeten neun Weine aus sechs Weingütern unter den besten drei, vier davon auf Platz eins. Und mit dem „Granat“ vom Weingut Albrecht Schwegler in Korb stellt das Remstal auch noch den „Rotwein des Jahres“ – ein Rekord in 38 Jahren Wettbewerbsgeschichte.