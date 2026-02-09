António José Seguro hat die Präsidentenwahl in Portugal haushoch gewonnen. Immerhin ein Drittel der Wähler stimmte aber für einen Rechtspopulisten. Was das für das politische Klima im Land bedeutet.
09.02.2026 - 01:30 Uhr
Lissabon - Der gemäßigte Sozialist António José Seguro hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal haushoch gegen seinen rechtspopulistischen Kontrahenten André Ventura gewonnen. Der 63-jährige Politiker der sozialdemokratisch orientierten sozialistischen Partei (PS) kam auf 66,8 Prozent der Stimmen, wie der staatliche TV-Sender RTP nach Auszählung fast aller Stimmen berichtete. Obwohl eine ganze Serie von Winterstürmen die Organisation der Wahl erschwert hatte, verlief sie letztlich weitgehend störungsfrei.