Am 1. Mai ist beim Grillen in Waldnähe Vorsicht geboten: Die Gefahr von Waldbränden ist aufgrund der Trockenheit sehr hoch. Was gilt es zu beachten?
29.04.2026 - 16:24 Uhr
Wandern, Leiterwagen, Würstle grillen: Das ist für viele das Standardprogramm am 1. Mai. In diesem Jahr ist vor allem beim letzten Programmpunkt äußerste Vorsicht geboten. Am Tag der Arbeit wird in Stuttgart eine der höchsten Warnstufen vor Waldbränden ausgerufen, die 4 auf einer Skala, die bis 5 geht. Was bedeutet das für Ausflüge in die Natur?