Am 1. Mai ist beim Grillen in Waldnähe Vorsicht geboten: Die Gefahr von Waldbränden ist aufgrund der Trockenheit sehr hoch. Was gilt es zu beachten?

Wandern, Leiterwagen, Würstle grillen: Das ist für viele das Standardprogramm am 1. Mai. In diesem Jahr ist vor allem beim letzten Programmpunkt äußerste Vorsicht geboten. Am Tag der Arbeit wird in Stuttgart eine der höchsten Warnstufen vor Waldbränden ausgerufen, die 4 auf einer Skala, die bis 5 geht. Was bedeutet das für Ausflüge in die Natur?

„Es ist extrem trocken, die Gefahr besteht deutlich früher im Jahr als sonst“, sagt der Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Am Wochenende habe er im Einsatz gesehen, wie schnell es gehen kann: „Das Feuer hat sich schnell auf einer großen Fläche ausgebreitet“, sagt er über den Brand im Silberwald bei Rohracker – schon der zweite Flächenbrand in einem Stuttgarter Wald in diesem Frühjahr.

Grundsätzlich ist das Rauchen im Wald verboten. Grillen und Feuermachen ist erlaubt, aber ausschließlich an den ausgewiesenen Grillstellen. Und was manchen nicht bewusst ist: Wer das Feuer anzündet, muss sich vor dem Verlassen der Grillstelle auch versichern, dass es vollkommen erloschen ist. Denn Funkenflug kann bei der aktuellen Trockenheit reichen, um ein Feuer zu verursachen.

Die Feuerwehr rückt zu Waldbränden mit Spezialfahrzeugen aus. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Waldbrände sind nicht leicht zu bekämpfen. Doch die Stuttgarter Feuerwehr sei gut ausgerüstet. Am Wochenende rückte sie nach Rohracker mit ihren spezialisierten und geländegängigen Tanklöschfahrzeugen für Waldbrände und anderes schwer zugängiges Gelände aus. Der Vorteil neben der Fähigkeit, auch steile Hänge und Hindernisse zu überwinden: „Diese können auch während der Fahrt löschen“, sagt Daniel Anand. Außerdem sei es wichtig, bei Flächenbränden mit „großer Man- und Womanpower“ vorzugehen, um auf breiter Front angreifen zu können. Die Wehrkräfte haben dann Löschrucksäcke mit einem kleinen Wasservorrat auf, mit denen sie immer wieder zum Fahrzeug zurückkommen und diese füllen können.

Was dem Feuerwehrsprecher auch extrem wichtig ist: „Im Zweifelsfall lieber die Feuerwehr verständigen“, sagt Daniel Anand. Es komme vor, dass man erste Anzeichen vielleicht noch nicht so ernst nimmt. Aber gerade in der aktuell hohen Gefahr von Waldbränden sei es wichtig, diese so früh wie möglich zu erkennen, da sie sich schnell ausbreiten können. Am Wochenende habe eine Spaziergängerin mustergültig gehandelt. „Sie nahm ein Knistern wahr und ein kleines bisschen Rauch“, berichtet Anand. Daraufhin habe die Frau die Feuerwehr unter 112 verständigt. „Sie sagte dann noch, sie habe sich überlegt, ob sie den Notruf wählen soll – aber es dann zum Glück getan.“

Mit Drohnen überwacht die Feuerwehr den Einsatz aus der Luft. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Ärger hätte sie auch nicht bekommen, wenn es je nicht gebrannt hätte: „Wer den Notruf im guten Glauben wählt, muss nie etwas befürchten.“ Das erläutert Anand am Beispiel eines Mannes, der unlängst anrief, weil er Flammen in einer Wohnung im Haus gegenüber gesehen hatte. Dort brannte es aber nicht. „Die Bewohner hatten ein Lagerfeuer-Video auf dem Fernseher laufen“, sagt Anand. Dennoch: Der Feuerwehr ist es lieber, jemand ruft an und es stellt sich dann als harmlos heraus. Andersherum sei es schlimmer: Man ruft nicht an, aber die Lage ist gefährlich.

Die Waldbrandsaison fängt laut dem Ministerium für ländlichen Raum in diesem Jahr extrem früh an. Das vergangene Jahr sei mit rund 70 Waldbränden und einer verbrannten Fläche von acht Hektar „durchschnittlich“ gewesen. Es gelte, sich umsichtig zu verhalten, „denn ein heißer Katalysator von einem unachtsam abgestellten Fahrzeug oder die Hitze eines Einweggrills kann ausreichen, um einen Waldbrand zu entfachen“, sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU). In vielen Teilen des Bundeslandes werde die höchste Gefahrenstufe 5 erreicht. In den Stuttgarter Wäldern bleibt es nach aktueller Prognose des Deutschen Wetterdienstes bei den Stufen 3 und 4.

Was muss man bei hoher Waldbrandgefahr beachten?