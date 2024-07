Schlimme Szenen in Bulgarien: Dutzende Dorfhäuser brennen bei extremer Hitze und Trockenheit aus. Das Frühwarnsystem alarmiert nicht. Die Menschen sind verzweifelt.

dpa 18.07.2024 - 20:28 Uhr

Sofia - In Bulgarien haben mehrtägige Brände neben Wald- und Agrarflächen auch Dutzende Häuser vernichtet. Allein in dem südöstlichen Dorf Woden brannten bei extremer Hitze, Trockenheit und starkem Wind 35 Häuser aus, wie bulgarische Medien berichteten. Die Menschen verloren in den Flammen auch ihr Vieh. Etwa 500 Dorfbewohner sowie 19 Menschen aus einem Altenheim wurden in Sicherheit gebracht. Bei einem anderen Brand nahe Harmanli, ebenso im Südosten Bulgariens, vernichtete das Feuer einem Augenzeugen zufolge eine Farm mit Schafen.