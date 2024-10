Sie scheinen eine Verbindung zu haben: Unternehmerin Carmen Geiss und Alexander Nübel, Torwart der Weiß-Roten. Nach der 0:4-Niederlage gegen die Bayern muntert sie den 28-jährigen per Instagrampost auf.

Münchner zwingen Stuttgarter in die Knie

Am vergangenen Samstag lief es für die Stuttgarter alles andere als rund: Während die Gäste den Münchnern in der ersten Hälfte der Partie die Stirn boten und auch Nübel hinten nichts anbrennen ließ, wendete sich das Blatt nach der Halbzeitpause. Bayerns Harry Kane schnürte einen Dreierpack und Kingsley Coman verwandelte in der 89. Minute zum 4:0 gegen die Schwaben. So heftig klingelte es im Stuttgarter Tor schon lange nicht mehr. Mehr Gegentreffer gab es zuletzt im August 2023 gegen RB Leipzig. Kein Wunder also, dass der Unmut im Schwaben-Lager groß war.

„Man kann ja nicht jeden Ball halten“

Carmen Geiss richtete am Sonntag daraufhin ein paar tröstende Worte an den Keeper. „Heute war wohl der Tag, an dem Bayern entschieden hat, einfach mal alle Tore bei dir abzuliefern“, schreibt sie auf Instagram. „Aber keine Sorge, du hast das Tor so gut verteidigt, dass die Stürmer der Bayern danach bestimmt Muskelkater haben!“ Auch wenn das Spiel nicht nach dem Gusto des Fußballers verlief, schreibt Carmen Geiss: „Aber Nübel du weißt ja,das wir Dich trotzdem mögen.“

Zu ihren Worten postete sie ein Bild, das Alexander Nübel mit ihrer Familie zeigt. Mit in der Stammtischrunde in Monaco waren unter anderem auch Fußballer Kevin Volland (32) und Rennfahrer Nico Hülkenberg (37).

Für die nächste Partie wünscht die TV-Persönlichkeit dem 28-Jährigen alles Gute: „Beim nächsten Mal machst du’s wie eine Mauer und lässt nichts mehr durch wie damals in Monaco – und Bayern kann sich schon mal warm anziehen.“

Die Geissens und der Stuttgarter Torwart kennen sich bereits aus Nübels Zeit in Monaco. Von 2021 bis 2023 lief der Keeper für den AS Monaco auf. Die Geissens haben unter anderem auch hier einen Wohnsitz.

Spätestens im Champions-Leauge Spiel gegen Juventus Turin am Dienstagabend, können Nübel und sein Team das Selbstvertrauen und den Rückhalt der Fans gebrauchen. Denn auch da wird sich der Keeper sicherlich nicht zurücklehnen können.