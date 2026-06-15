Am Wochenende stand London ganz im Zeichen von „Trooping the Colour“. Prinzessin Kate trägt ein Outfit von Catherine Walker, dem Modehaus, dem sie vertraut, wenn es ernst wird.
15.06.2026 - 11:22 Uhr
Britischer „pomp and circumstance“ in Bestform: Am Wochenende stieg in London „Trooping the Colour“, die traditionelle Geburtstagsparade für den britischen Monarchen. Tausend Soldaten, viele hoch zu Ross, am zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade, tausende Schaulustige - alles zu Ehren von König Charles III., der zwar im November Geburtstag hat, die offiziellen Feierlichkeiten aber wie seine Vorgänger im schöneren englischen Sommer abhalten lässt.