Der Monstersturm «Ragasa» erreicht voraussichtlich heute China und den internationalen Flughafen Hongkong. In Taiwan und auf den Philippinen steigt die Zahl der Toten und Vermissten.
24.09.2025 - 04:34 Uhr
Hualien - Super-Taifun "Ragasa" hat in Asien mindestens 20 Menschen das Leben gekostet. Im Inselstaat Taiwan richtete der Tropensturm schwere Schäden an, mindestens 14 Menschen starben. Mehr als 30 weitere wurden bislang verletzt, wie die Behörden mitteilten. Derweil wächst die Sorge um 124 Menschen, die vermisst werden, nachdem im osttaiwanischen Landkreis Hualien am Dienstagabend (Ortszeit) ein Staudamm überlief und Orte überschwemmt wurden.