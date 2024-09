Der Super-Taifun «Yagi» hat in China und Vietnam Zerstörungen angerichtet und Todesopfer gefordert. Der Sturm war laut den Behörden der heftigste seit vielen Jahren.

Hanoi - Der Super-Taifun "Yagi" ist Experten zufolge sowohl in China als auch in Vietnam der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten gewesen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hat die chinesische Wetterbehörde "Yagi" als den stärksten Herbsttaifun seit 1949 eingestuft, der auf das chinesische Festland getroffen ist. In der Volksrepublik kamen mindestens vier Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. In Vietnam, wo die Zahl der Todesopfer auf 26 gestiegen ist, sprach das Nationale Zentrum für hydrometeorologische Vorhersagen vom stärksten Sturm seit 30 Jahren.