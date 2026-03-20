Sturmfluten, abgedeckte Dächer und Stromausfälle: Der Tropensturm hat die Region im Griff. Auch beliebte Strände bei Cairns sind betroffen. Jetzt bereitet sich das Northern Territory vor.
20.03.2026 - 04:07 Uhr
Cairns - Als Zyklon der zweithöchsten Kategorie 4 ist der Tropensturm "Narelle" an der Nordküste von Queensland auf Land getroffen und hat in der abgelegenen Region teils schwere Verwüstungen angerichtet. Der Sturm erreichte die Küste am Morgen (Ortszeit) zwischen Lockhart River und Coen auf der Kap-York-Halbinsel.