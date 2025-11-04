Heftige Böen, meterhohe Flutwellen, zerstörte Häuser: Der Taifun «Kalmaegi» setzt den Philippinen zu. Auch in Vietnam und Thailand herrscht große Sorge.
Manila - Auf den Philippinen hat der Taifun "Kalmaegi" mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Der Wirbelsturm brachte orkanartige Böen, heftige Regenfälle und meterhohe Flutwellen über Teile des Inselstaates, speziell in östlichen und zentralen Regionen. Zwei der Opfer sind dem Katastrophenschutz zufolge ertrunken, ein Mann wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen.