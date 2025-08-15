Im mexikanischen Yucatán wachsen in Höhlen uralte Tropfsteingebilde. Einige davon werden wissenschaftlich genauer analysiert. Aus den Ergebnissen lassen sich Gründe für den Untergang der Maya-Zivilisation ablesen.
15.08.2025 - 18:25 Uhr
Beim Niedergang der Maya-Zivilisation haben wohl längere Dürren eine bedeutende Rolle gespielt. Forscher der Universität Cambridge haben chemische Analysen von Stalagmiten in Tropfsteinhöhlen im mexikanischen Bundesstaat Yucatán durchgeführt. Daraus leiten sie erstaunlich genaue Informationen über die klimatischen Bedingungen zur Zeit der Maya ab, wie sie in der Fachzeitschrift „Science Advances“ berichten.