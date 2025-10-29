Warum heißen Wirbelstürme plötzlich «Melissa» oder «Barry»? Die Antwort steckt in einer internationalen Liste. Wie das System funktioniert und warum manche Namen gestrichen werden.
29.10.2025 - 16:37 Uhr
Berlin - "Barry", "Cantal", "Gabrielle" und "Melissa" gab es dieses Jahr schon: Die Namen der Hurrikans im Nordatlantik folgen einer alphabetischen Liste mit 21 Buchstaben des Alphabets. Der erste Sturm 2025 hieß "Andrea". Die Bezeichnung der Hurrikans folgt einem international festgelegten System, das die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) koordiniert.