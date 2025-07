Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Maus-Figur in Köln kleben nun bunte Pflaster auf dem verkohlten Denkmal – als stiller Trost für den Kinderstar. Die Polizei ermittelt weiter.

dpa 28.07.2025 - 16:22 Uhr

Köln - Sie ist schwarz verkohlt - und nun voller Pflaster: Die bei einem mutmaßlichen Brandanschlag beschädigte Maus-Figur in Köln erlebt eine Welle der Solidarität. Der angekokelte Kinderstar - in der Nacht zum Samstag von Unbekannten in Brand gesetzt - ist inzwischen an seiner ramponierten Stelle mit etlichen Pflastern beklebt worden, offenbar von Passanten. Fast so, als gelte es, eine Wunde zu versorgen.