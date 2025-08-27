 
Zu Besuch beim Stuttgarter Stammtisch für Verwitwete

aktualisiert am 27.08.2025 - 08:20 Uhr
Trost, Tränen und Tsatsiki: Zu Besuch beim Stuttgarter Stammtisch für Verwitwete
1
Einige hier sind seit zehn Jahren verwitwet, bei anderen ist der Schicksalsschlag noch ganz frisch. Foto: Imago/YAY Images

Wie ist die Stimmung, wenn sich Menschen treffen, deren Partner:innen verstorben sind? Wird geweint, kann man die Einsamkeit fühlen? Ein Besuch, der Klischees widerlegt.

Eine Vereinsgaststätte am Rande der Stadt, es ist Freitagabend kurz vor 19 Uhr. Eltern holen ihre Kinder vom Sportplatz ab, während Gäste einen Parkplatz suchen. Der Duft von Gegrilltem und aufdringlichem Flieder liegt in der Luft. Es ist Frühsommer in Stuttgart, bilderbuchhaft und warm. Alles blüht, Leute lachen und suchen sich Sitzplätze auf der Terrasse. Michael Laabs sitzt schon im Hinterzimmer der Gaststätte. Der 51-jährige Stuttgarter hat seine Frau verloren, als er 43 Jahre alt war. Sie starb völlig überraschend an einer Lungenembolie.

 

„Mit 43 Jahren war ich plötzlich Witwer“, erzählt er. Laabs ist bei der AWS angestellt und fährt Kehrmaschinen durch Stuttgart. Er ist groß, war mal der stärkste Mann Baden-Württembergs und Deutscher Meister im Kraftdreikampf. Wie lernt man, von heute auf morgen, mit Trauer umzugehen? Mit Mitte 40 so den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen, dass man nur noch taumelnd durchs Leben läuft? Es ist immer zu früh, oder? Michael lächelt. Er hat eine beruhigende Ausstrahlung, die raumeinnehmend wie eine Gewichtsdecke alles zappelig Nervöse um uns überdeckt. Das Hinterzimmer des Griechen füllt sich nämlich so langsam. Stühle werden gerückt, Handtaschen platziert, Übergangsjacken aufgehängt, erste Getränkebestellungen aufgegeben. Heute kommen um die 30 Witwen und Witwer zum monatlich stattfindenden Stammtisch, so Michael. Der Stuttgarter ist mit seinem Schicksal nicht alleine.

Rüstig ist hier niemand

Aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge leben in Deutschland mehr als 600.000 Frauen und Männer unter 60 Jahren, die ihre Ehepartner:innen durch Krankheit, einen Unfall oder Suizid verloren haben. Nicht berücksichtigt sind unverheiratete Partner:innen. Christine ist auch hier. Sie ist die neue Partnerin an Michaels Seite und organisiert mit ihm den Stammtisch, der jeden ersten Freitag im Monat in einem anderen Lokal in Stuttgart und der Region stattfindet. Christines Mann starb 2016 an einem Herzinfarkt, nur sechs Monate vor Michaels Frau Karin.

Michael Laabs organisiert den Stammtisch. Foto: Lichtgut

Nach einem TV-Bericht im vergangenen Jahr sei die Zahl der Mitglieder in die Höhe geschnellt, berichten die beiden. Etwa 70 Witwen und Witwer seien inzwischen registriert, zu den Stammtischtreffen kommen jedes Mal um die 30 Leute, die zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. „Einige sind schon seit längerer Zeit Teil der Gruppe, während andere ihren Partner erst vor wenigen Monaten verloren haben“, erzählt Laabs.

