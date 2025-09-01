Die Skatemarke Titus hat die Insolvenz wohl mit einer Restrukturierung abgewendet. Für die Stuttgarter Filiale gibt es jedoch keine Zukunft.
01.09.2025 - 11:26 Uhr
Am 13. September gehen im Titus-Store in der Stuttgarter Innenstadt an der Hirschstraße neben dem Club Schräglage die letzten Schuhe und Jeans über die Ladentheke. Die Filiale schließt – und mit ihr auch vier weitere Standorte in Deutschland. Betroffen sind neben Stuttgart die Städte Augsburg, Frankfurt, Wiesbaden und Aachen. Einst Kultmarke, der Inbegriff von Lässigkeit und Skating, zwischenzeitlich eher ein wirtschaftliches Sorgenkind.