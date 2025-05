Schlechte Nachrichten aus Murrhardt: Die vermisste Beate Z. lebt nicht mehr. Polizei und Freiwillige hatten einen Monat lang nach der 54-Jährigen gesucht.

Phillip Weingand 12.05.2025 - 10:09 Uhr

Tragisches Ende einer Vermisstensuche: Die seit rund einem Monat in Murrhardt-Fornsbach gesuchte Beate Z. lebt nicht mehr. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr Leichnam am Sonntagabend in einem Feuchtgebiet nördlich der Wahlenmühle, zwischen Murrhardt und dem Stadtteil Fornsbach (Rems-Murr-Kreis), gefunden.