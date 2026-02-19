Zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon gilt eine Waffenruhe. Israels Armee wirft der Miliz Verstöße gegen die Abmachungen vor - und greift erneut an.

red/dpa 19.02.2026 - 10:09 Uhr

Die israelische Armee hat erneut mehrere Ziele im Libanon angegriffen. Im Süden des Nachbarlandes seien nach israelischen Angaben in mehreren Gebieten Waffenlager und Raketenwerfer der Hisbollah-Miliz attackiert worden. Zu den angegriffenen Zielen gehöre außerdem militärische Infrastruktur, die der Miliz für Terroranschläge gegen Israels Armee und den jüdischen Staat gedient habe, hieß es. Dessen Präsenz stelle einen Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung zwischen Israel und dem Libanon dar. Die Informationen des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.