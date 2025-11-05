Trotz ihrer früheren politischen Rivalität will Altkanzlerin Angela Merkel Kanzler Friedrich Merz persönlich zum 70. Geburtstag gratulieren – mit einem handschriftlichen Brief.
05.11.2025 - 12:00 Uhr
Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihrem Nachfolger Friedrich Merz mit einem persönlichen Schreiben zu dessen 70. Geburtstag gratulieren. Merkel werde ihre Glückwünsche „handschriftlich“ übermitteln, zitierten die Funke-Zeitungen am Mittwoch eine Sprecherin Merkels. Merz wird am kommenden Dienstag 70 Jahre alt.