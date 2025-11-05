Trotz ihrer früheren politischen Rivalität will Altkanzlerin Angela Merkel Kanzler Friedrich Merz persönlich zum 70. Geburtstag gratulieren – mit einem handschriftlichen Brief.

Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) will ihrem Nachfolger Friedrich Merz mit einem persönlichen Schreiben zu dessen 70. Geburtstag gratulieren. Merkel werde ihre Glückwünsche „handschriftlich“ übermitteln, zitierten die Funke-Zeitungen am Mittwoch eine Sprecherin Merkels. Merz wird am kommenden Dienstag 70 Jahre alt. 

 

Merz und Merkel verbindet eine lange politische Rivalität. Merz war von 2000 an Unions-Fraktionschef im Bundestag, bis ihn die damalige CDU-Vorsitzende Merkel 2002 von dem Posten verdrängte. Fortan lagen beide im Clinch, 2009 zog sich der Sauerländer aus der aktiven Politik zurück und startete erst nach Merkels Rückzug einen erneuten Anlauf. Merkel war bis 2021 Kanzlerin. Auf sie folge Olaf Scholz (SPD), der im Mai dieses Jahres die Geschäfte an Merz übergab.