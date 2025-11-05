Merz und Merkel verbindet eine lange politische Rivalität. Merz war von 2000 an Unions-Fraktionschef im Bundestag, bis ihn die damalige CDU-Vorsitzende Merkel 2002 von dem Posten verdrängte. Fortan lagen beide im Clinch, 2009 zog sich der Sauerländer aus der aktiven Politik zurück und startete erst nach Merkels Rückzug einen erneuten Anlauf. Merkel war bis 2021 Kanzlerin. Auf sie folge Olaf Scholz (SPD), der im Mai dieses Jahres die Geschäfte an Merz übergab.