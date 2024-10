Trotz des Beschusses durch Israel sollen die Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Südlibanon stationiert bleiben. Zuvor hatte Israel die Unifil aufgefordert, ihre Stellungen zu verlassen.

red/epd 14.10.2024 - 10:11 Uhr

Trotz Beschuss von Israel sollen die Friedenssoldaten der Vereinten Nationen weiter im Südlibanon stationiert bleiben. Die Blauhelme der Mission Unifil würden ihre Stellungen nicht räumen, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Sonntagabend (Ortszeit) in New York.