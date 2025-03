Trotz eines anhängigen Rechtsstreits um Abschiebeflüge hat US-Regierung erneut Häftlinge nach El Salvador bringen lassen. US-Außenminister Rubio nannte die per Flug in das zentralamerikanische Land abgeschobenen 17 Häftlinge „gefährliche Kriminelle“.

red/AFP 31.03.2025 - 18:56 Uhr

Trotz eines anhängigen Rechtsstreits um Abschiebeflüge hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump erneut Häftlinge nach El Salvador abgeschoben. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete die per Flugzeug in das zentralamerikanische Land abgeschobenen 17 Häftlinge am Montag als „gefährliche Kriminelle“. Es handle sich um „Mörder und Vergewaltiger“. Rubios Angaben zufolge sollen sie der salvadorianischen Bande MS-13 sowie der venezolanischen Gang Tren de Aragua angehören.