Eigentlich will die Stadt Ludwigsburg gerade Aufgaben abgeben. Damit das Marktplatzfest weiter stattfinden kann, springt sie nun aber doch ein. Wie passt das zusammen?
26.11.2025 - 17:00 Uhr
Wirklich schwer war die Entscheidung für Mario Kreh nicht. „Ich komme aus Ludwigsburg, habe hier mein Abi gemacht“, sagt der Geschäftsführer der städtischen Tochter Tourismus und Events Ludwigsburg (Telb). „Die Leute von früher trifft man jedes Jahr am letzten Samstag im Juni auf dem Marktplatzfest.“ Aus Kostengründen steht das Fest jedoch vor dem Aus. Nun will die Stadt einspringen – und auf Kreh kommt zusätzliche Arbeit zu.