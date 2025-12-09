Nach turbulenten Monaten verlängert ABC Jimmy Kimmels Vertrag nun um ein Jahr. Zuvor war der Moderator wegen umstrittener Aussagen vorübergehend suspendiert worden.
09.12.2025 - 06:40 Uhr
Der US-amerikanische Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel hat laut Medienberichten am Montag (Ortszeit) seinen Vertrag mit dem Fernsehsender ABC um ein Jahr verlängert. Wie der Fachdienst „The Hollywood Reporter“ berichtete, läuft Kimmels derzeitiger Vertrag nur bis Mai. Der neue Vertrag sei nach mehreren turbulenten Monaten zustande gekommen.