Nach turbulenten Monaten verlängert ABC Jimmy Kimmels Vertrag nun um ein Jahr. Zuvor war der Moderator wegen umstrittener Aussagen vorübergehend suspendiert worden.

Der US-amerikanische Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel hat laut Medienberichten am Montag (Ortszeit) seinen Vertrag mit dem Fernsehsender ABC um ein Jahr verlängert. Wie der Fachdienst „The Hollywood Reporter“ berichtete, läuft Kimmels derzeitiger Vertrag nur bis Mai. Der neue Vertrag sei nach mehreren turbulenten Monaten zustande gekommen.

Im September hatte der zum Unterhaltungskonzern Walt Disney gehörende Sender den 58-Jährigen mehrere Tage lang suspendiert wegen kontroverser Aussagen über den Mord an dem Aktivisten Charlie Kirk, der Präsident Donald Trump nahestand.

Die Auseinandersetzung wurde zum international beachteten Scharmützel im US-Kulturkampf während der Trump-Präsidentschaft. Hunderte Schauspieler und Künstler sowie demokratische Politiker warnten vor Zensur. Kimmel-Fans drohten Disney mit Kündigungen von Disney-Produkten. Trump lobte die Suspendierung.

„New York Times“: Verlängerung außergewöhnlich kurz

Die einjährige Vertragsverlängerung jetzt sei außergewöhnlich kurz, schrieb die „New York Times“. In der Vergangenheit seien dreijährige Verlängerungen unterzeichnet worden.