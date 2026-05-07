Trotz Waffenruhe gibt es im Gazastreifen weiterhin tödliche Angriffe und Konfrontationen. Nun hat das israelische Militär dort nach eigenen Angaben Hamas-Mitglieder ins Visier genommen.
07.05.2026 - 20:26 Uhr
Trotz Waffenruhe hat es bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen am Nachmittag erneut Tote gegeben. Israels Armee gab an, dass es sich dabei um Mitglieder der Hamas gehandelt habe. Aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß es, drei Palästinenser seien bei dem Angriff in der Stadt Gaza ums Leben gekommen und weitere teils schwer verletzt worden. Nach Angaben aus dem Gazastreifen wurde ein Wachposten der Hamas-Polizei getroffen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.