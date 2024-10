EU setzt Extrazölle auf E-Autos aus China endgültig in Kraft

Die EU-Kommission hat am Dienstag eine notwendige Verordnung für Zusatzzölle auf die Einfuhr von Elektroautos aus China beschlossen. Diese soll bereits ab dieser Woche gelten.

red/dpa 29.10.2024 - 15:46 Uhr

Trotz Widerstands aus Deutschland treten die EU-Zusatzzölle von bis zu 35,3 Prozent auf die Einfuhr von Elektroautos aus China endgültig in Kraft. Die EU-Kommission beschloss am Dienstag eine dafür notwendige Verordnung, wie aus einem Dokument hervorgeht. Die Verordnung soll ab Donnerstag, 31. Oktober 2024, an gelten.