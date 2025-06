Das Regierungspräsidium hat den Bau der umstrittenen Anlage beim EnBW-Kraftwerk in Walheim (Kreis Ludwigsburg) genehmigt. In der Theorie fehlt nur noch für den Betrieb das „Go“.

Andreas Hennings 25.06.2025 - 14:55 Uhr

Beim Streit um den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage auf dem EnBW-Kraftwerksareal am Neckar bei Walheim ist eine Entscheidung gefallen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am Mittwochmittag mitgeteilt, eine erste Teilgenehmigung ausgesprochen zu haben. Was nach einem Teilschritt klingt, dürfte aber einem generellen grünen Licht für die umstrittene Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim gleichkommen.