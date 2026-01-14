2025 prägen US-Zölle und globale Konflikte den Welthandel. Chinas Exportmotor stockte ob dieser Probleme nicht. Viele Länder, darunter auch Deutschland, bekamen das zu spüren.
14.01.2026 - 08:55 Uhr
Chinas Außenhandel hat trotz des Zollkonflikts mit den USA und globaler Handelsstreitigkeiten im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erreicht. Nach Daten des chinesischen Zolls stiegen die Exporte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf einen Gesamtwert von rund 3,8 Billionen US-Dollar (derzeit rund 3,26 Billionen Euro) an. Die Importe betrugen unverändert rund 2,6 Billionen Dollar, womit der Handelsüberschuss auf einen Rekordwert von knapp 1,2 Billionen Dollar stieg.