In der „Trucker-Safety-Week“ deckt die Polizei zahlreiche Verstöße auf – und ertappt Lkw-Fahrer mit Handy am Steuer, fehlerhafter Beladung – oder beim Abkürzen.
27.11.2025 - 05:00 Uhr
Im Zuge einer europaweiten Aktionswoche hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg vom 17. bis 21. November zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt in der sogenannten „Trucker-Safety-Week“: der gewerbliche Güter- und Personenverkehr. Die Einsatzkräfte überprüften neben der Einhaltung von Ruhezeiten und dem technischen Zustand der Lastwagen oder der Ladung auch Höchstgeschwindigkeiten, Überhol- oder Durchfahrtsverbote sowie Handy am Steuer.