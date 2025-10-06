Die «Monster»-True-Crime-Serie gehört zu den größten Erfolgen von Netflix. Schauspieler Charlie Hunnam verkörpert den Serienmörder Ed Gein - und brauchte Zeit, um die Rolle hinter sich zu lassen.
06.10.2025 - 08:00 Uhr
Köln - Der britische Schauspieler Charlie Hunnam (45), der aktuell in der Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" als Serienmörder zu sehen ist, hat eine Zeit gebraucht, die Rolle nach dem Dreh abzulegen. "Das war wirklich eine tiefe und eindringliche Erfahrung für mich. Es war deshalb sehr schwer, die Rolle loszulassen", sagte Hunnam der Deutschen Presse-Agentur.