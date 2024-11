Der designierte US-Präsident Donald Trump hat nach wochenlangen Verzögerungen endlich den formellen Übergangsprozess zur Amtsübernahme eingeleitet. Seine künftige Stabschefin Susie Wiles bestätigte die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung (Memorandum of Unterstanding, MoU) mit dem Weißen Haus. Dieser Schritt ermöglicht es dem Trump-Team nun, direkte Abstimmungen mit Bundesbehörden vorzunehmen und in Washington Zugang zu wichtigen Dokumenten zu erhalten.

Allerdings sorgt Trump bereits jetzt für Aufsehen, indem er mit mehreren langjährigen Traditionen der präsidialen Amtsübernahme bricht. Besonders bemerkenswert ist seine Weigerung, das traditionelle Ethikgelöbnis zu unterzeichnen. Stattdessen verweist sein Team auf einen eigenen Ethikplan, der nach ihrer Aussage „die Anforderungen für einen reibungslosen Übergang in die Trump-Administration erfüllt“.

Lesen Sie auch

Trump-Amtsübernahme ohne FBI

Ein weiterer ungewöhnlicher Schritt ist der Verzicht auf FBI-Hintergrundüberprüfungen für Sicherheitsfreigaben. Das Übergangsteam argumentiert, man verfüge bereits über ausreichende eigene Sicherheitsmaßnahmen und benötige „keine zusätzliche staatliche und bürokratische Überwachung“. Diese Entscheidung stößt auf Kritik, da solche Überprüfungen bisher als wichtiger Bestandteil des Übergabeprozesses galten.

Trump-Amtsübernahme privat finanziert

Auch in finanzieller Hinsicht geht Trump neue Wege: Sein Team verzichtet auf die Nutzung staatlicher Büroräume der General Services Administration (GSA) und kündigt kurzerhand an, den gesamten Übergang privat zu finanzieren. Dies wird mit dem Ziel begründet, Steuergelder einzusparen.

Das amtierende Biden-Team zeigt sich besorgt über diese Abweichungen von etablierten Verfahren. Dennoch hat man sich entschieden, den Übergabeprozess fortzusetzen, um weitere Verzögerungen zu vermeiden. Schließlich steht der Amtsantritt Trumps am 20. Januar bereits fest.

Trumps Kabinett: Minister, Stab, Behörden (vorläufige Liste)

Vizepräsident: J.D. Vance

Stabschef des Weißen Hauses: Susie Wiles

Außenminister: Marco Rubio

Verteidigungsminister: Pete Hegseth

Ministerin für Innere Sicherheit: Kristi Noem

CIA-Direktor: John Ratcliffe

Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes: Tulsi Gabbard

Nationaler Sicherheitsberater: Michael Waltz

Justizministerin: Pam Bondi

Gesundheitsminister: Robert F. Kennedy Jr.

Verwalter der Medicare- und Medicaid-Dienste: Dr. Mehmet Oz

Direktor des Amts für Verwaltung und Haushaltswesen: Russ Vought

UN-Botschafterin: Elise Stefanik

Grenzschutz: Tom Homan

Veteranenminister: Doug Collins

DOGE (Abteilung für Regierungseffizienz): Elon Musk/Vivek Ramaswamy

Stellvertretender Stabschef: Dan Scavino

Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses: Steven Cheung

Pressesprecherin des Weißen Hauses: Karoline Leavitt

Innenminister: Doug Burgum

Energieminister: Chris Wright

Verkehrsminister: Sean Duffy

Handelsminister: Howard Lutnick

Bildungsministerin: Linda McMahon

Finanzminister: Scott Bessent

Arbeitsministerin: Lori Chavez-DeRemer

Landwirtschaftsministerin: Brooke Rollins

Generalanwalt: Dean John Sauer

FDA-Comissioner (Arzneimittelbehörde): Marty Makary

CDC-Direktor (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention): David Weldon

US-Botschafter in Israel: Mike Huckabee

US-Botschafter in Kanada: Pete Hoekstra

Trump-Amtsübernahme disruptiv?

Die unkonventionelle Herangehensweise wirft Fragen zur künftigen Regierungsführung auf. Während Befürworter davon ausgehen, dass sich Trump einfach so wenig wie möglich von Bidens Leuten in die Karten schauen lassen will, warnen Kritiker vor möglichen Sicherheitsrisiken und mangelnder Transparenz.