Heute blickt die Welt gespannt nach Washington. US-Präsident Donald Trump hat für diesen Tag eine bedeutende Erklärung zur Ukraine- und Russland-Politik angekündigt.

Redaktion 14.07.2025 - 11:28 Uhr

Ein Blick auf den offiziellen Terminplan des Präsidenten gibt erste Hinweise, auch wenn bislang keine exakte Uhrzeit für die Erklärung genannt wurde. Um 10:00 Uhr Ortszeit in Washington D.C. – das entspricht 16:00 Uhr deutscher Zeit – trifft Trump im Oval Office den NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Dieses Treffen gilt als zentral für die Abstimmung der Ukraine-Strategie und könnte entscheidenden Einfluss auf die Inhalte der geplanten Ankündigung haben. Im Anschluss daran, um 12:00 Uhr in Washington beziehungsweise 18:00 Uhr in Deutschland, nimmt Trump an einem Faith Office Luncheon im Weißen Haus teil.