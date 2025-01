Geld gilt in den USA angeblich als eine Art Religionsersatz. Und Trump wäre nicht Trump, wenn es nicht ums Geschäft ginge. Zum Amtsantritt hat er zwei neue Kryptowährungen lanciert und scheffelt Milliarden. Können auch Anleger verdienen?

„Habt Spaß!“ - Mit diesen einfachen Worten löste der angehende US-Präsident Donald Trump einen neuen Krypto-Hype aus. Kurz vor seiner Amtseinführung sorgt der Republikaner mit der Einführung zwei eigenen Kryptowährungen für Furore in der digitalen Finanzwelt. Die Rede ist vom „Trump Coin“ („$TRUMP“) und vom „Melania Coin“, zwei so genannte „Meme Coins“.

Was zunächst nach einer weiteren kuriosen Geschäftsidee des umstrittenen Politikers klang, entwickelt sich nun innerhalb kürzester Zeit zu einem regelrechten Finanzphänomen.

Lesen Sie auch

Trump Coins und Melania Coins gibt es bei Solana

Die neue Digitalwährung „$TRUMP“, die über die Kryptowährungs-Plattform Solana lanciert wird, wurde von Trump selbst über sein soziales Netzwerk Truth Social sowie auf der Plattform X angekündigt. „Es ist Zeit zu feiern, wofür wir stehen“, verkündete Trump und forderte seine Anhänger zum Kauf der virtuellen Münzen auf. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Den Trump Coin gibt es mit einem Trump-Bildchen, Präsidenten-Signatur und dem Motto „Fight! Fight! Fight!“, also den Worten, mit denen Trump nach einem Schussattentat im Wahlkampf die Welt und insbesondere seine Anhänger beeindruckte.

Trumps „Krypto-Mafia“ und der Bitcoin

Bemerkenswert ist Trumps Wandel in Bezug auf Kryptowährungen wie den Bitcoin. Während er ursprünglich eher als Gegner digitaler Währungen galt, vollzog er während seiner jüngsten Präsidentschaftskampagne eine komplette Kehrtwende. Diese Neupositionierung manifestierte sich bereits im November, als er gemeinsam mit seinen drei Söhnen die Krypto- und Investitionsplattform World Liberty Financial gründete.

Im Zusammenhang mit Trumps Geschäften war auch schon die Rede von einer möglichen Interessenverquickung und einer „Krypto-Mafia“. Trump selbst soll vor seiner Wiederwahl wirtschaftlich in schwerem Fahrwasser gewesen sein und laut Medienberichten zumindest mit einigen Unternehmen kurz vor dem Ruin gestanden haben.

Trump Coin ist spekulativer Meme Coin

Der „$TRUMP“ Coin gehört zur Kategorie der Meme Coins – einer speziellen Art von Kryptowährungen, die ihre Popularität oft der Begeisterung für eine Persönlichkeit oder ein virales Internetphänomen verdanken. Anders als traditionellere Kryptowährungen haben sie noch weniger konkreten wirtschaftlichen Nutzen, können aber bei Wertsteigerung gewinnbringend gehandelt werden.

Die Zahlen sind beeindruckend: Innerhalb weniger Stunden nach der Einführung stieg die Gesamtbewertung der im Umlauf befindlichen Einheiten auf fast sechs Milliarden Dollar. Am Sonntagmorgen erreichte der Marktwert sogar die beachtliche Summe von rund 13 Milliarden Dollar. Initial wurden 200 Millionen Einheiten ausgegeben, mit dem Plan, über die nächsten drei Jahre weitere 800 Millionen folgen zu lassen.

„Krypto-Mogul“ und US-Präsident Donald Trump

Voller Name: Donald John Trump

Geboren am 14. Juni 1946 in Queens, New York

45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Aktuelles Alter: 78 Jahre

Fünf Kinder: Don Jr., Ivanka, Eric (mit Ivana), Tiffany (mit Marla Maples), Barron (mit Melania)

Aktuell in dritter Ehe mit Melania Trump verheiratet

Ehemaliger Immobilienunternehmer und TV-Persönlichkeit („The Apprentice“)

Gründer der „Trump Organization“

Casino- und Hotel-Investitionen

Diverse Pleiten auf Kosten von Anlegern und Kreditgebern

Neue Ventures: Truth Social (Social Media Plattform), Börsenkürzel „DJT“

World Liberty Financial (Krypto-Plattform mit Wahlkampf-Tokens)

„$TRUMP“ Meme Coin (2025)

„Melania Coin“ (2025)

Ist der Trump Coin Betrug?

Der Erfolg des Trump Coins wurde auch durch die anfängliche Skepsis der Krypto-Community nicht gebremst. Zunächst gab es Bedenken hinsichtlich möglichen Betrugs, wie er in der Welt der Meme Coins nicht selten vorkommt. Diese Zweifel wurden jedoch durch die offizielle Ankündigung auf Trumps Kanälen schnell zerstreut.

Allerdings gelten Meme Coins als höchst spekulativ und könnten in diesem Fall in erster Linie auch zur persönlichen Bereicherung von Donald Trump & Co. dienen. Laut Medienberichten hat er schon vor Amtsantritt Milliarden damit gescheffelt. Privatanleger sollten indes auch die Möglichkeit eines schnellen Einbruchs oder Totalverlusts mit einkalkulieren und höchstens begrenzte Geldsummen auf „Meme Coins“ setzen – wenn überhaupt. Böse Zungen bezeichnen sie nicht ohne Grund als „Shitcoins“.

„Melania Coin“ und „$TRUMP“

Parallel zum „$TRUMP“ Coin wurde jetzt auch ein „Melania Coin“ angekündigt, benannt nach der neue First Lady. Diese Kryptowährung soll speziell Projekte im Bereich digitaler Kunst und NFTs unterstützen - ein Sektor, in dem Melania Trump bereits in der Vergangenheit aktiv war. Der Melania Coin wird als komplementäre Währung zum Trump Coin positioniert, heißt es.

Interessant ist die Eigentümerstruktur der neuen Kryptowährungen: 80 Prozent des Volumens liegen bei zwei Firmen, die eng mit der Trump Organisation verbunden sind - „CIC Digital“ und „Fight Fight Fight“.

Elon Musk und der „Dogecoin“

Trump reiht sich somit endgültig in die Riege der Krypto-Fans ein, zu denen auch der neue US-Regierungsberater und Tech-Milliardär Elon Musk mit seinem „Dogecoin“ gehört. Musk kann dabei fast beliebig mit Aussagen spielen, um den Kurs in die Höhe zu treiben oder auch wieder in den Keller zu schicken und sich womöglich zu billigen Preisen neu einzudecken.

Millionär durch Trump Coin?

Am Aktienmarkt, der unter Kontrolle der Börsenaufsicht steht, würde so etwas eindeutig als Kursmanipulation gelten und könnte unter Umständen als strafbar eingestuft werden.

Es gibt auch das englische Wort „Corner“, das etwas Ähnliches bedeutet: Gut informierte Großanleger spielen mit den Kursen und bereichern sich auf Kosten der Kleinen – ein perfides Spiel um die Ecke („Corner“) mit privilegierten Informationen und Insider-Wissen. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass der Trump-Coin nicht nur Anleger arm macht, sondern auch neue Millionäre hervorbringt. Die ersten soll es bereits geben – aber auch Investoren, die aufgrund wilder Schwankungen über die Hälfte ihres Gelds verloren haben.