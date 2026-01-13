Trump gegen Powell Armdrücken um Unabhängigkeit der US-Notenbank
Machtkampf um die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank: FED-Chef Jerome Powell wehrt sich gegen den Versuch Donald Trumps, ihn mithilfe des Justizministeriums loszuwerden.
Donald Trump tut so, als wüsste er von nichts. Dabei ist die Bundesanwältin im District of Columbia, Jeanine Pirro, eine alte Vertraute des Präsidenten, die dieser für den brisanten Job als Chefanklägerin in der amerikanischen Hauptstadt persönlich ausgewählt hatte. Seit August 2025 kann sie damit auf Bundesebene Strafverfolgungsverfahren gegen Personen auf Trumps berüchtigter Vergeltungsliste einleiten.