Präsident Donald Trump will die US-Zentralbank seinem Willen unterwerfen. Deren Chef wehrt sich, aber die Unabhängigkeit der Bank wird bald dahin sein, kommentiert Rainer Pörtner.
12.01.2026 - 13:30 Uhr
Jerome Powell, Chef der amerikanischen Zentralbank, hat die Angriffe des US-Präsidenten bisher mit bewundernswerter Ruhe ertragen. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit überzieht Donald Trump den Fed-Präsidenten mit maßloser Kritik, Beleidigungen und Drohungen. Aber Powell blieb – zumindest nach außen hin – ruhig. Er verzichtete seinerseits fast ganz auf direkte öffentliche Äußerungen zu Trumps unsäglichem Gebaren.