Mit der „Trump Gold Card“ verkauft die US-Regierung Aufenthaltsrechte an Wohlhabende. Wer eine solche Karte haben will, muss tief in die Tasche greifen.
11.12.2025 - 09:18 Uhr
Die Trump Gold Card ist ein neues US-Visaprogramm, das schnellen Zugang zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung („Green Card“) verspricht. Erfolgreiche Antragsteller sollen als Inhaber eines EB-1- oder EB-2-Visums den Status eines „lawful permanent resident“ erhalten. Das Programm basiert nicht auf Qualifikationen oder Berufsprofil, sondern auf einer hohen Zahlung („gift“) an die US-Regierung.