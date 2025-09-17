Trump in Großbritannien Die große Royal-Showfür Donald Trump
Bei Trumps Staatsbesuch ziehen die Briten alle Register. Doch es gibt auch lautstarke Proteste. Kritiker wie der Londoner Bürgermeister wurden erst gar nicht eingeladen.
Ein wahrhaft „eleganter Gentleman“ sei König Charles, ließ sich Donald Trump vor Antritt seines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien vernehmen. „Er ist mein Freund – und er repräsentiert sein Land so gut.“ Natürlich, fügte der US-Präsident hinzu, sei ihm bewusst, dass die britische Regierung anlässlich seines Besuchs allerlei mit ihm bereden wolle. „Aber in erster Linie“ reise er nach England, „um den König und die Königin zu treffen“. Charles und Camilla seien schon „Freunde von mir gewesen, lange bevor er König geworden ist“.
