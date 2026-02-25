Donald Trumps Rede zur Lage der Nation gibt Hinweise darauf, wie es mit seiner Regierung weitergehen könnte. Strahlende Siege muss er sich inzwischen ausleihen.
25.02.2026 - 17:23 Uhr
Den größten Jubel des Abends gab es für die Olympia-Eishockeyhelden der USA. Die hatten am Sonntag in einem historischen Finale den Erzrivalen Kanada besiegt. Den Erfolg will Donald Trump nutzen und lässt sie bei seiner Rede zur Lage der Nation als Beispiel für ein starkes Amerika feiern. USA-Rufe hallen durch die Halle. Angesichts der um den Hals baumelnden Goldmedaillen rief er ein „goldenes Zeitalter“ aus.