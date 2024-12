Donald Trump, der künftige US-Präsident, äußerte sich in einem Interview mit NBC News am vergangenen Sonntag zur Rolle der Vereinigten Staaten in der NATO. Dabei stellte er klare Bedingungen für eine weitere Unterstützung der transatlantischen Allianz.

Bedingte Unterstützung für die NATO

Auf die Frage, ob die USA unter seiner erneuten Präsidentschaft in der NATO verbleiben würden, erklärte Trump: „Wenn sie ihre Rechnungen bezahlen, absolut.“ Mit dieser Aussage bekräftigte er seine langjährige Forderung, dass NATO-Mitglieder ihre finanziellen Beiträge erhöhen und ihre vereinbarten Verpflichtungen einhalten müssen. Sollte dies nicht geschehen, stellte er infrage, ob die Vereinigten Staaten weiterhin eine zentrale Rolle in der Allianz übernehmen sollten.

Kritik an europäischen Partnern

Trump übte besonders scharfe Kritik an den europäischen NATO-Mitgliedern. Er warf ihnen vor, die Vereinigten Staaten sowohl in der Verteidigungspolitik als auch im Handel zu benachteiligen. „Die europäischen Nationen nehmen weder unsere Autos noch unsere Lebensmittelprodukte. Es ist eine Schande“, sagte Trump. Zudem verwies er darauf, dass die USA diese Länder militärisch verteidigen würden, was er als „doppelte Belastung“ bezeichnete.

Zusammenfassung seiner Position

Trump machte deutlich, dass die Unterstützung der USA für die NATO an Bedingungen geknüpft ist. Er forderte sowohl eine gerechte Behandlung der Vereinigten Staaten als auch eine stärkere finanzielle Beteiligung der NATO-Mitglieder. „Wenn sie ihre Rechnungen bezahlen und uns fair behandeln, dann ist die Antwort absolut: Ich würde in der NATO bleiben“, so Trump abschließend. Wenn nicht, würde er einen Austritt in Betracht ziehen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.