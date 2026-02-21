Der Oberste Gerichtshof erklärt einen Großteil der US-Zölle für rechtswidrig. Damit steht auch das Abkommen mit der EU wohl vor dem Aus.
21.02.2026 - 11:02 Uhr
Bernd Lange glaubt nicht an einen Kurswechsel von Donald Trump. Der US-Präsident werde an seiner verheerenden Zollpolitik festhalten, betont der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament. Das Urteil des Supreme Courts sei allerdings „eine Klatsche für die willkürliche und uneingeschränkte One-Man-Show-Zollpolitik von Donald Trump“, sagt der Sozialdemokrat.