Rückschlag für Donald Trump: Ein Richter entschied, dass er den gewaltigen Ballsaal am Weißen Haus nur mit Erlaubnis des Parlaments bauen darf. Aber die Präsidenten-Seite dürfte in Berufung gehen.
31.03.2026 - 22:05 Uhr
Washington - Die Bauarbeiten an Donald Trumps riesigem Ballsaal am Weißen Haus sollen per Gerichtsbeschluss vorerst gestoppt werden. Sie dürfen erst weitergehen, wenn der US-Kongress den Abschluss des Projekts bewilligt, entschied Richter Richard Leon in der Hauptstadt Washington.