red/AFP 18.07.2025 - 21:42 Uhr

Die US-Regierung hat angekündigt, 2024 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossene Änderungen bei den Vorschriften zur Pandemiebekämpfung nicht umzusetzen. Die Änderungen bei den sogenannten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO stellten möglicherweise „eine ungerechtfertigte Einmischung in unser nationales souveränes Recht zur Gestaltung der Gesundheitspolitik“ dar, teilten US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy und US-Außenminister Marco Rubio am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit.