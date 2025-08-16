Donald Trump hat hoch gepokert - und steht mit leeren Händen da. Kreml-Chef Putin hingegen nutzt den roten Teppich virtuos für eine Rückkehr aus der weltpolitischen Isolation.
16.08.2025 - 09:38 Uhr
Dass etwas nicht nach Plan läuft, zeichnet sich spätestens gegen 14 Uhr Ortszeit ab. Da werden die amerikanischen und russischen Journalisten auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska zwei Stunden früher als erwartet plötzlich in den Raum für die Pressekonferenz geführt. Dabei sind US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin noch gar nicht mit ihren erweiterten Delegationen zum Lunch zusammengekommen, um über Wirtschaftsfragen zu reden.