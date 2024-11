Harte Wahlkampf-Worte von Trump gegen Deutschland und die Deutschen: Was genau hat er gegen Ex-Kanzlerin Angela Merkel? Wie beurteilt er deren Politik im Nachhinein? Und was ist nun zu erwarten?

Michael Maier 06.11.2024 - 16:05 Uhr

Bei einer seiner letzten Wahlkampfveranstaltungen vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten kritisierte Donald Trump in Lititz (Pennsylvania) einmal mehr Deutschland und insbesondere die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund - trotz oder gerade wegen seiner deutschen Wurzeln im rheinland-pfälzischen Kallstadt. Aber was genau hat Trump gegen Angela Merkel?