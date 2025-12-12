Trump und Putin Zweierlei Feinde der Freiheit
Putin fädelt Cyberattacken und Desinformationskampagnen ein, Trump hofiert die Alternative für Demagogie. Beides ist fatal, meint StZ-Autor Armin Käfer.
„Wir sind Russlands nächstes Ziel“, hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei seinem Besuch in Berlin am Donnerstag gewarnt. Manchen erschien das allzu martialisch. Fakt ist jedoch: Wir sind schon im Visier Russlands. Dafür sprechen hybride Attacken, bei denen Wladimir Putin offenbar die Strippen gezogen hat: ein Cyberangriff gegen die Deutsche Flugsicherung mit immensem Risikopotenzial und eine Desinformationskampagne, die auf den Wahlkampf zielte. Im Moment bedient Moskau sich bei dieser Art von Feindseligkeit noch der Heimtücke. Wie lange es dabei bleibt, ist ungewiss.